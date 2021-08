Jon Dahl Tomasson uitzinnig: coach overleeft met Malmö FF vier voorrondes en speelt Champions League

SamenvattingJon Dahl Tomasson heeft met Malmö FF een ongekend fraai kunststukje afgeleverd in de voorrondes van de Champions League. De voormalig speler van onder meer Feyenoord overleefde met de Zweedse club liefst vier voorrondes en zal morgen in de koker verschijnen voor de groepsfase van de Champions League.

Malmö FF begon al op 7 juli aan het nieuwe Champions League-seizoen. Die dag speelden Engeland en Denemarken op Wembley nog de halve finale van het EK. Terwijl Italië dus nog Europees kampioen moest worden, schakelde Tomasson met zijn ploeg FC Riga uit in de eerste kwalificatieronde van de Champions League. Vervolgens werd HJK Helsinki over twee wedstrijden verslagen en in de derde kwalificatieronde ging het Rangers van coach Steven Gerrard kopje onder tegen de Zweden. Alleen het Loedogorets Razgrad van Sergio Padt, Shaquille Pinas en Elvis Manu kon de Zweedse formatie nog uit de groepsfase van de Champions League houden.

Dat lukte niet. Malmö FF won de eerste wedstrijd al met 2-0 en het karwei werd in Bulgarije afgemaakt, ondanks een 2-1 nederlaag. Padt en Pinas zaten de hele wedstrijd op de bank terwijl Manu ontbrak met een blessure. Zij moesten toezien hoe hun ploeggenoten het dus niet voor elkaar kregen om Tomasson en consorten met minstens twee goals verschil te verslaan.

,,Ik ben een beetje uitgeput. Het was mentaal een heel zware wedstrijd en ik denk dat we weer een geweldige teamgeest hebben gezien. Het was een heel lastige wedstrijd, maar we hebben onze droom uit laten komen. Het is heel moeilijk om door alle voorrondes van de Champions League te komen, maar de jongens hebben het echt perfect gedaan", zo zei een uitzinnige Tomasson na afloop op de clubwebsite.

Tomasson, die in 2003 de Champions League won met AC Milan is sinds januari de coach van Malmö FF nadat hij eerder coach was van Excelsior en Roda JC. Ook was hij assistent-coach bij Vitesse en het Deense nationale team. Tomasson heeft de beschikking over een aantal oude bekenden. Zo staan Niklas Moisander (PEC Zwolle, AZ en Ajax), Sergio Peña (FC Emmen), Ola Toivonen (PSV) en Søren Rieks (NEC) onder contract bij de Zweedse kampioen van 2020. Moisander, Peña en Toivonen ontbraken met een blessure, Rieks speelde wel de hele wedstrijd.

De loting voor de groepsfase van de Champions League vindt morgen om 18.00 uur plaats in Istanboel. Namens Nederland zit Ajax in de koker.

