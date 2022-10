Jonas Vingegaard komt één seconde tekort voor eindzege Ronde van Kroatië

Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard, als leider aan de zesde rit begonnen, finishte wel in de eerste groep, maar de Deen van Jumbo-Visma greep naast de eindzege.

De rit werd gewonnen door de Italiaan Elia Viviani, die behalve Mohoric ook zijn landgenoot Vincenzo Albanese net achter zich hield.

Voor Mohoric (27) was het zijn tweede zege van het seizoen, na zijn overwinning in de voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo. Vorig jaar won hij twee ritten in de Tour de France. ,,Het leek vooraf een haast onmogelijke opgave om hier het klassement nog te winnen”, keek hij terug.

Mohoric was de rit begonnen met 8 seconden achterstand op Vingegaard, de Deen die zaterdag na zijn tweede ritzege de leiderstrui had veroverd. ,,We wisten dat ik onderweg al wat bonificatieseconden moest pakken. Dat lukte en toen was duidelijk dat ik aan de tweede plaats voldoende zou hebben om deze ronde te winnen.”

Mohoric had in zijn Italiaanse ploeggenoot Jonathan Milan, winnaar van twee sprintetappes in Kroatië, de ideale gangmaker. ,,Hij deed de lead-out perfect, ik hoefde hem tot kort voor de streep alleen maar te volgen. Ik ben heel blij met deze zege. Ik heb afgelopen zomer de nodige problemen met mijn gezondheid gehad, waardoor ik me nog niet goed genoeg voelde om het WK te rijden. Maar nu gaat het goed.”

De pas 19-jarige Brit Oscar Onley van Team DSM werd derde.