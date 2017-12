'Jonge coureur opvolger van Kimi Räikkönen bij Ferrari'

,,Als Kimi zich lekker voelt dan rijdt hij als een god. Op andere momenten is het alsof hij een pauze neemt. Hij moet veel consistenter worden en hetzelfde gevoel krijgen op de banen buiten Monaco. Waarschijnlijk is dit het laatste seizoen om dat gevoel samen te kunnen vinden", aldus Marchionne tijdens een mediadiner van Ferrari.



Over een opvolger van de 38-jarige Fin is ook al nagedacht. Charles Leclerc, in 2018 rijdend voor Sauber, is net als Antonio Giovinazzi een product uit het opleidingsprogramma van Ferrari. ,,We zien in Leclerc, Giovinazzi én Max Verstappen, coureurs met een enorme potentie. Ik ben nog steeds blij dat we nu hebben gekozen voor Leclerc. Als we voor Kimi niet het juiste gevoel kunnen vinden, dan zal een jonge coureur hem opvolgen."