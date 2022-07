Jonge doelman Sven Jansen tekent eerste profcontract bij GA Eagles

Jansen is afkomstig van Schalkhaar en maakte in 2019 de overstap naar GA Eagles. Meest bijzondere is dat hij pas vier jaar keeper is. In 2018 kwam Jansen per toeval onder de lat terecht, nadat de eerste keeper van Schalkhaar O13 een rode kaart kreeg.

Jansen maakte sinds 2019 deel uit van de jeugdopleiding van GA Eagles en maakte in november 2020 zijn debuut in de selectie van de hoofdmacht. Dat was tijdens een thuisduel tegen FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie onder trainer Kees van Wonderen. Jansen was er ook bij toen GA Eagles op 12 mei 2021 op het veld van Excelsior promoveerde naar de eredivisie.

Afgelopen seizoen keepte Jansen zijn wedstrijden in het O21-team van GA Eagles. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen krijgt hij nadrukkelijk de kans zich te laten zien van de nieuwe trainer Rene Hake. Met uitzondering van de wedstrijd tegen Oldenburg kwam Jansen in elke wedstrijd een helft in actie. Hij gaat bij GA Eagles voorlopig de strijd aan met Jeffrey de Lange, die overkwam van FC Twente.