Jonge Paris Scholten maakt indruk bij Kwiek dat de punten in ’t Veld laat liggen

Handbal eredivisieIn het Noord-Hollandse ’t Veld lukte het Kwiek niet om opnieuw een puntje te pakken tegen VZV. Dit keer werd het 33-27 voor de thuisploeg. Door deze nederlaag blijft de Raalter eredivisionist op één gelijkspel steken in de kampioenspoule. De zevende plek is zodoende nog het hoogst haalbare.

„We hebben naar vermogen gepresteerd, maar VZV was in alle opzichten de betere ploeg vandaag”, constateerde Tonio van Rhee, die opnieuw de nog steeds zieke coach Lars Hoogeveen verving. „Het is allemaal net iets te krap binnen de selectie. Een paar blessures, wat speelsters die grieperig zijn geweest, het hielp allemaal niet mee. We kwamen een aantal keren terug van een achterstand, maar we hebben nooit de gelijkmaker kunnen scoren. De overtuiging was er niet. Meer dan dit zat er vandaag niet in.”

De pas 17-jarige Paris Scholten mocht opnieuw met de Raalter hoofdmacht mee en maakte vooral in de tweede helft behoorlijk wat minuten binnen de lijnen. Van Rhee: „Zij heeft vooral aanvallend veel gepeeld en ook nog een keer gescoord. Ze is een linkshandige rechteropbouwster, die zijn schaars. Zo’n speelster ontbreekt nu in de selectie, dus zij is een welkome aanvulling. Maar ze is nog hartstikke jong en speelt nog in de jeugd, dus we doen rustig aan.”

Met alleen nog de wedstrijd tegen VOC – dat tot nu toe alle wedstrijden in de nacompetitie won – te gaan, kan Kwiek de laatste plek in kampioenspoule A vrijwel niet meer ontlopen. Half mei wordt in een tweeluik met de hekkensluiter van de andere kampioenspoule bepaalt wie zevende en wie achtste eindigt. Van Rhee: „Waarschijnlijk wordt dat Volendam, die moeten we kunnen hebben. Maar ach, eigenlijk gaat het nergens meer over.”