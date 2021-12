Jongere broer geeft update over Lewis Hamilton: ‘Social media kunnen een giftige plek zijn’

Joep Wennemars doet ervaring op tijdens OKT, maar wel met een dik persoon­lijk record

Joep Wennemars heeft de 500 meter op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen een persoonlijk record gereden. De 19-jarige schaatser uit Dalfsen finishte in 35,50 seconden en was daarmee ruim twee tiende van een seconden sneller dan hij ooit was.

27 december