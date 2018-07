Jongere broer Nibali boekt eerst profzege in Ronde van Oostenrijk

Varenhorst moet EK beachvol­ley­bal in eigen land mogelijk missen

14:00 De deelname van Christiaan Varenhorst aan het EK beachvolleybal is in gevaar. De Nederlander, die een koppel vormt met Jasper Bouter, heeft het vijfsterrentoernooi in de World Tour in het Zwitserse Gstaad met een blessure moeten verlaten.