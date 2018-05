Jonker betreurt vertrek topschaatsers

Anema laat vrijdag in De Telegraaf weten dat hij op zoek is naar een stichting die wel voldoet aan de eisen van topschaatsers als Jorrit Bergsma, Irene Schouten, Carien Kleibeuker, Bob de Vries, Arjan Stroetinga, Simon Schouten en Erik Jan Kooiman. ,,De breuk met geldschieter Bert Jonker is definitief", benadrukt hij. ,,Het is voor ons onmogelijk om nog met die man samen te werken."

,,Je mag best van me weten dat een marathonrijder bij ons 35.000 euro kan verdienen. Die kost mij dan zo'n 80.000 euro per jaar als je zaken als trainingskampen en een auto plus brandstof en zo meetelt. En dan heb ik het nog niet over een contract van iemand als Bergsma. Die krijgt substantieel meer. Schaatsen is geen voetbal, dat vergeten mensen wel eens. Ik heb afgelopen jaar 885.000 euro in de schaatssport gestoken. Mensen vragen mij wel eens waarom. Maar het is net zo als met een meisje. Soms weet je ook niet waarom je verliefd bent geworden."