Joop Zoetemelk ziet huzarenstukje van opvolger Mathieu van der Poel: 'En er komt nog wel een en ander bij’

Johnny Hoogerland op 40-jarige leeftijd nog wereldkam­pi­oen, Nederland 2 uit 2 op keirin

Johnny Hoogerland heeft bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Schotland de wereldtitel gegrepen op het onderdeel Gran Fondo in de leeftijdsklasse 40-44 jaar. Jeffrey Hoogland werd in het sprinttoernooi op de baan uitgeschakeld, topfavoriet Harrie Lavreysen redde het wel. Ook Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet zien we zondag terug op de keirin.