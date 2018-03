Jop van der Linden heeft wel oren naar het buitenland

Ondanks een contract bij AZ heeft Jop van der Linden geen idee waar hij komend seizoen speelt. De linksbenige verdediger, die is uitgeleend aan Willem II, voelt wel wat voor een avontuur over de grens.

De door AZ aan Willem II uitgeleende Jop van der Linden heeft geen idee waar zijn toekomst ligt. De centrale verdediger heeft na dit seizoen nog een contract voor een jaar bij de Alkmaarders, maar of de Apeldoorner die uitdient, is nog maar de vraag. ,,Het buitenland zou ook een keer leuk zijn."

Speeltijd

De 27-jarige linkspoot ging begin dit seizoen op huurbasis naar Tilburg, omdat hij in Alkmaar weinig uitzicht op speeltijd had. Doordat AZ een goed seizoen draait (derde in de eredivisie en bekerfinalist), lijkt de kans klein dat Van der Linden volgend seizoen wél veel speeltijd krijgt van trainer John van den Brom.

,,Ik heb de voorbereiding van AZ meegemaakt en toen ging het al goed. De goede prestaties verbazen mij dus niet. Het is mooi om te zien hoe de jonge jongens zich in het eerste team hebben gespeeld. Maar ik twijfel of mijn toekomst bij AZ ligt. Als dat niet zo is, dan sta ik open voor het buitenland."

,,Ik wil wel een keer wat anders meemaken, er lekker blanco ingaan. In Nederland heb ik alles wel gezien, ik ken de hele eredivisie. Maar zo'n optie moet er dan natuurlijk wel zijn. Laten we eerst dit seizoen met Willem II maar eens goed afsluiten."

Roerige tijd

De nummer 15 van de eredivisie heeft een roerige tijd achter de rug. Vijf supportersgroeperingen maakten vorige week dinsdag via een statement duidelijk dat trainer Erwin van de Looi moest vertrekken. Zij kregen hun zin, twee dagen later stapte Van de Looi uit eigen beweging op.

,,Het had niet op deze manier gemogen, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het is keihard op de man gespeeld", blikt Van der Linden terug. ,,Normaal hoor je de supporters die dit hebben gedaan geen gelijk te geven, maar Van de Looi vond dat niet alle aandacht naar de trainer moest gaan. Hij was ook van mening dat de club en de spelersgroep de steun van de supporters nodig had om in de eredivisie te blijven. Dus besloot hij eruit te stappen. Een moedige beslissing."

Meerdere Tilburgse spelers gaven aan de actie van de supporters niet te begrijpen, maar ze beseffen ook dat ze de fans nodig hebben.

Hard nodig

,,Het was geen goede actie van de supporters, maar we hebben hen wel hard nodig. Vooral tijdens de wedstrijden ná PSV (die Willem II zaterdag zonder de geblesseerde Van der Linden met 5-0 won, red.), tegen de concurrenten. Dit weekend tegen Twente moeten we er echt staan", stelt Van der Linden. ,,Het is aan ons om in de eredivisie te blijven en dan zeggen we daarna wel dat het ook met Van de Looi was gelukt."