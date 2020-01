Jordi Cruijff bondscoach Ecuador, Besiktas vangt bot bij interesse in PSV'er Gutiérrez

ATP Cup: een nieuw en lucratief begin van het tennissei­zoen

19:17 De tenniskalender is al overvol, maar toch is er een plekje gevonden voor een nieuw toernooi. De ATP Cup begint in de eerste week van 2020 en neemt de plaats in van de Hopman Cup. Bijna alle topspelers geven acte de présence, maar wat is er zo speciaal aan de ATP Cup en zitten de spelers er wel op te wachten?