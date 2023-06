Jorrit Bergsma moet tijdens trainingsrondje uitwijken voor scooter en breekt schouderblad

Gijs Brouwer nog één zege verwijderd van debuut in hoofdtoer­nooi Wimbledon, Arantxa Rus uitgescha­keld

Gijs Brouwer is dicht bij zijn debuut op het ‘heilige gras’ van Wimbledon. De Nederlander won in de tweede kwalificatieronde met 7-5 en 6-3 van de Oostenrijker Jurij Rodionov. Als hij ook zijn laatste kwalificatieduel met de Fin Otto Virtanen winnend weet af te sluiten, is een plaats in het hoofdtoernooi een feit.