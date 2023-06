Jos van Emden voor derde keer Nederlands kampioen tijdrijden

wielrennen Pascal Eenkhoorn uit Genemuiden krijgt een vrijbui­ters­rol bij debuut in Tour de France: ‘Hij mag zijn kans wagen’

Het eerste doel is bereikt. Pascal Eenkhoorn stapte over naar Lotto - Dstny om de Tour de France te rijden en de debutant is nu door ploegleider Kurt Van de Wouwer geselecteerd voor de ronde, die begint op zaterdag 1 juli.