‘Jos Verstappen niet blij met uitspraken Max’

De commotie was groot rond Max Verstappen, gisteren na de Grand Prix van de Verenigde Staten. Verstappen zei even eerder voor de camera van Ziggo Sport namelijk iets dat het nodige stof deed opwaaiden: ‘Dat is wat er gebeurt als je stopt met valsspelen.’ Verstappen had het over Ferrari. Geen handige uitspraak volgens Kamphues. ,,Ik denk dat we het allemaal zo voelen en weten dat er iets fout gaat, maar dat kun je op deze manier niet zeggen. De uitspraak is leuk, maar niet handig.”

Jos Verstappen

Ook Jos Verstappen dacht er zo over. Kamphues en Doornbos spreken hem in de uitzending. ,,Jos Verstappen belde ons. Hij was ook niet zo blij met de uitspraken van Max. Het zat hem echt hoog”, vertelt Kamphues. ,,Ik denk dat iedereen weet dat Ferrari gebruik maakte van een maas in de wet. Het verklaart waarom zij soms opeens enorm snel zijn op het rechte stuk. Valsspelen was het niet, maar moreel gezien klopt het niet helemaal.”



Ook Lewis Hamilton, die gisteren wereldkampioen werd in de Formule 1, sprak zich uit over Ferrari. Maar net op een andere manier dan Verstappen. ,,Hij doet dat veel slimmer, genuanceerder. Max is natuurlijk ook nog een jongen van 22 die zegt wat hij denkt.”