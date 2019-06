Jos Verstappen verzorgt voorprogramma op Red Bull Ring

Door Arjan Schouten



De Nederlandse Formule 1-fan die morgen al vroeg op het circuit in Oostenrijk is, kan twee uur voor de start van de grand prix alvast klappen voor een Verstappen. Om 13.10 uur staat Jos Verstappen op dezelfde grid waar zijn zoon Max later die dag start, als een van de coureurs in de Legends Parade.



Een veld vol supercars, als extraatje voor het publiek. In een Pagani Huayra Roadster - topsnelheid 350 kilometer per uur, 764 pk aan boord - neemt Verstappen senior het een kwartiertje op tegen andere oud-coureurs als Jean Alesi, Helmut Marko, David Coulthard, Mark Webber en Gerhard Berger. ,,Ik weet niet of we het een race moeten noemen, maar het kan geen kwaad om een beetje lol te maken, denk ik’’, reageerde zoon Max al op het nieuwe race-avontuurtje van zijn vader, die tussen 1994 en 2003 zelf tot 107 Formule 1-races kwam.



Vandaag reed Jos Verstappen overigens ook al wat rondjes op het circuit. Zijn bijrijder was niemand minder dan tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis.