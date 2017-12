Joshua wil getuige zijn voor prins, Heemskerk verzamelt wereldwonderen

Veldrijdster De Jong maakt op 1 januari rentree na knieblessure

16:50 Veldrijdster Thalita de Jong maakt op 1 januari tijdens de GP Sven Nys in Baal haar rentree. De 24-jarige Nederlandse kwam sinds 22 januari van dit jaar niet meer in actie nadat ze tijdens de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide geblesseerd was geraakt aan haar rechterknie.