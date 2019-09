Judoka Roy Koffijberg stopt per direct met topjudo

Roy Koffijberg is per direct gestopt met topjudo. De Drontense judoka kreeg volgens eigen zeggen geen bevredigend programma voorgeschoteld van de judobond. ,,Ik had dit besluit liever niet genomen, maar onder deze omstandigheden kan ik niet langer functioneren als sporter.”

Koffijberg, die vier jaar geleden goud won op het EK tot 21 jaar, zegt al langer met het gevoel te lopen dat hij niet optimaal kan renderen als judoka. ,,Dit is natuurlijk niet een besluit dat gisteren is gemaakt. Ik loop hier al een tijdje mee rond. Maar ik heb gezocht naar een manier waarop ik mijn draai kon vinden in de manier van werken die de Judobond me aanbood. Het lukt me niet”, legt de judoka uit die vorig jaar debuteerde op het WK voor senioren uit.

Verschil van inzicht

Koffijberg zegt een verschil van inzicht te hebben met de Judobond waardoor hij geen vertrouwen meer heeft in het traject dat hem wordt aangeboden.

Bondscoach Maarten Arens is duidelijk in zijn commentaar. ,,Roy wil niet werken in het programma wat wij voor hem voor ogen hebben om het maximale uit zijn potentie te halen. Hij hoeft er voor gekozen niet te willen werken met de door ons aangewezen coach. Dat is zijn keuze.”