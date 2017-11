Julia Görges overtuigt in Elite Trophy

President van Peru bemoeit zich met do­ping­zaak-Gu­er­re­ro

9:38 Peru is in rep en roer. Voor het eerst sinds 1982 staat de Zuid-Amerikaanse voetbaldreumes op de rand van het WK voetbal, maar dreigt een dopingzaak rond aanvoerder en sterspeler Paolo Guerrero roet in het eten te gooien. Zelfs de Peruaanse president Pedro Pablo Kuczynski bemoeit zich er nu mee.