Jumbo domineert, maar kijkt ook naar Pogacar: ‘Hij rijdt weg waar hij wil’

Door Daniel Dwarswaard



Het is tamelijk hallucinant als je het allemaal op een rijtje zet. Jumbo-Visma won drie etappes in Parijs-Nice, met Christophe Laporte, Wout van Aert en Primoz Roglic. Die laatste won na een zenuwslopende slotrit ook het eindklassement. Van Aert pakte ook de groene puntentrui mee. En dan waren er nog die veelbesproken clean sweeps in twee etappes: dus nummer 1, 2 en 3 van hetzelfde team, exceptioneel in het wielrennen.