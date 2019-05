Jumbo-Visma behoudt de leiding in Hammer Series

Hoewel Jumbo-Visma met Dylan Groenewegen een van de sterkste sprinters van dit moment in de ploeg had zitten, kwam het niet verder dan plek zes. Zowel Groenewegen als Mike Teunissen moest lossen toen het peloton halverwege de koers in stukken brak. De winst in de sprintkoers ging naar Deceuninck - Quick-Step, voor Team Sunweb (tweede) en Mitchelton-Scott (derde). In het klassement na twee dagen leidt Jumbo-Visma met 1494 punten, gevolgd door Sunweb met 1357.