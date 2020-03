Jumbo-Visma beslist vandaag over afreizen naar Italië, CCC stelt reis uit

Wielerploeg CCC houdt zijn renners, waaronder Greg Van Avermaet een dag langer thuis. De ploeg zou normaal gesproken donderdag het parcours verkennen, maar dat plan is geschrapt. Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus is er grote twijfel over het doorgaan van de koers. Evenementen in Italië staan onder druk omdat het noorden van het land inmiddels als risicogebied geldt.



,,We houden onze renners een extra dag thuis", aldus de woordvoerster van CCC. ,,We wachten het nieuws en de verdere ontwikkelingen af.”