Jumbo-Visma geeft talentvolle knechten Roglic contractverlenging

LIVEBLOG Rust: 1-1 | Go Ahead valt aan, Den Bosch loert op counter

13:20 Go Ahead Eagles opent zondagmiddag (aftrap 12.15 uur) de play-offs om promotie naar de eredivisie. De Deventer ploeg neemt het in de vertrouwde basisformatie in de eigen Adelaarshorst op tegen FC Den Bosch. Woensdag is de return in Brabant. De winnaar van het tweeluik stuit op de winnaar van het treffen tussen RKC en Excelsior.