Jumbo-Visma heeft marathonploeg met zes schaatsers rond

Dest en Ihattaren vertegen­woor­di­gen Ajax en PSV tijdens online FIFA 20-toer­nooi

18:51 Voetballiefhebbers van over heel de wereld spelen het: FIFA 20. Zo ook de profvoetballers die zelf in het spel zitten. Het computerspel is tijdens het reguliere seizoen een fijne afleiding voor de profs, maar nu ze verplicht thuis zitten is het misschien wel de favoriete bezigheid. EA Sports, de uitgever van het populaire spel, speelde hier op in door een virtueel toernooi te organiseren: de #stayandplay Cup.