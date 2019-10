Jumbo-Visma heeft selectie met aantrekken Pfingsten compleet

Advocaat stopt als Champions Lea­gue-ana­list bij Veronica: ‘Wens van Feyenoord’

11:57 Dick Advocaat is niet meer te zien als analist bij de Champions League-uitzendingen van Veronica. ,,Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan, maar vanuit Feyenoord is de wens neergelegd of ik wil stoppen met mijn tv-werkzaamheden,” vertelt Advocaat.