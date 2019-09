Jumbo-Visma houdt vier ‘teamplayers’ aan boord

Bayern met Perisic en Hernández naar Londen

10:45 Ivan Perisic en Lucas Hernández keren terug in de selectie van Bayern München voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen Tottenham Hotspur. De Kroatische middenvelder Perisic ontbrak zaterdag vanwege een griepje in de gewonnen competitiewedstrijd tegen SC Paderborn (2-3).