Jumbo-Visma kan nu kiezen wie deze Vuelta mag gaan winnen: 'Dit was nog veel beter dan het plan’

Protestac­tie op tribunes ontsiert halve finale: Coco Gauff overtui­gend naar eerste US Open-eindstrijd ooit

De Amerikaanse Coco Gauff heeft voor het eerst in haar carrière de finale van de US Open bereikt. In de halve finale was ze in twee sets te sterk voor de Tsjechische Karolina Muchová: 6-4 7-5. De wedstrijd werd kort na het begin van de tweede set enige tijd onderbroken vanwege een protestactie van activisten tegen fossiele brandstof.