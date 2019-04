Jumbo-Visma legt Kars Jansman vast

Telstar deelt dreun uit in slotminuut en trakteert Go Ahead op onverwach­te nederlaag

1 april Go Ahead Eagles heeft een onverwachte nederlaag geleden tegen Telstar. De Deventer ploeg startte slap, had daarna wel de gehele wedstrijd het initiatief, maar kon niet voorkomen dat de ploeg uit Velsen-Zuid zijn ongeslagen reeks uitbreidde naar zes duels. Door een doelpunt van Dylan Mertens in de slotminuut ging Telstar maandagavond in de Adelaarshorst zelfs met de zege aan de haal: 2-3.