Jumbo-Visma maakt komst Oomen wereldkundig

Met Oomen haalt de Nederlandse formatie van onder anderen Dumoulin, Steven Kruijswijk en Primoz Roglic weer een sterke klimmer binnen. ,,Sam is het grootste jonge Nederlandse rondetalent", zegt sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. ,,We zijn ervan overtuigd dat Sam met de juiste begeleiding nog veel beter kan worden. We willen hem geleidelijk begeleiden richting de wereldtop.”



Oomen eindigde in de Giro van 2018 op de negende plaats. De klimmer liep vorig jaar bij een val in de Italiaanse etappekoers een breuk in zijn heup op. Hij onderging daarna ook een operatie om een beknelde liesslagader te verhelpen, waardoor het seizoen voor hem al vroeg voorbij was. Mede als gevolg van de coronacrisis reed de Tilburger dit jaar pas drie etappekoersen.



,,De kennis, de filosofie, de liefde voor de sport en het vertrouwen dat ik voel, hebben me ervan overtuigd dat Jumbo-Visma de juiste ploeg voor me is”, zegt Oomen. ,,Ik verheug me er enorm op om aan de slag te gaan in een nieuwe omgeving, met veel nieuwe gezichten, maar ook met een aantal oude bekenden.”