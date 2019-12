Jumbo-Visma met Dumoulin, Kruijswijk én Roglic naar Tour de France

,,Ongelooflijk wat we hebben bereikt hebben dit jaar, met 52 overwinningen”, zegt ploegleider Richard Plugge. ,,De lat ligt hoog. Nu willen we die ene grote prijs die we vorig jaar hebben gemist.”

Met de drie grote namen gaat Jumbo vol in de aanval op het geel. Er is geen uitgesproken kopman, volgens Dumoulin. ,,In principe staan we met drie kopmannen aan de start van de Tour. We hebben allemaal de mogelijkheid om er vol voor te gaan. Het gaat op z’n plek vallen als eentje de beste blijkt te zijn. Als er iemand duidelijk beter blijkt te zijn, trekken we die kaart’’

In de Tour krijgt het trio steun van Robert Gesink en Wout van Aert. Daarnaast zullen ook Tony Martin, Laurens De PLus en Sepp Kuss naar Frankrijk gaan. Mike Teunissen, die dit jaar de gele trui droeg, gaat niet naar de Ronde van Frankrijk, maar richt zich op het klassiekervoorjaar.

Groenwegen

Dylan Groenewegen zal komend voorjaar debuteren in de Giro d’Italia. In het najaar staat, eveneens voor het eerst, de Ronde van Spanje op zijn programma. Groenewegen won de afgelopen jaren vier keer een etappe in de Tour de France, maar gaat het nu dus in de andere grote ronden proberen.



,,De Tour is komend jaar zo lastig dat het als sprinter moeilijk is om je te onderscheiden. De Vuelta start ook nog in Nederland, dat is dus helemaal mooi”, zei Groenewegen, die voordat hij in de Giro start ook uitkomt in de rittenkoers Tirreno-Adriatico en de klassieker Milaan-Sanremo.



Groenewegen miste dit jaar in Brussel door een val de kans om de gele trui te veroveren. Later won hij wel de zevende etappe. In totaal boekte Groenewegen dit jaar vijftien overwinningen.

Dumoulin