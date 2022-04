Jumbo-Visma-renner Milan Vader voorlopig in ziekenhuis na vreselijke val in Baskenland

Vader, bezig aan zijn eerste seizoen bezig bij Jumbo-Visma, duikelde in een afdaling over de vangrail heen. In het ziekenhuis begonnen artsen gelijk met opereren. Zijn situatie was aanvankelijk kritiek, maar later op de avond meldde zijn ploeg dat Vaders toestand stabiel was. Jumbo-Visma-arts Robert Kempers was bij hem. Zijn ouders vertrokken op stel en sprong naar Spanje.



Patrick Vader, directeur van SportZeeland, meldde in de avonduren dat er stents in de halsslagaders van Milan waren geplaatst, omdat die vernauwd waren. Ook heeft hij gebroken ruggenwervels, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouderblad. Vader werd onder narcose gehouden, met behoud van goede hersenfuncties (vanwege die halsslagaders) als eerste prioriteit.