Jumbo-Visma stopt trainingskamp in Spanje na coronageval: ‘Doemscenario heeft zich voltrokken’

Jumbo-Visma heeft vroegtijdig een punt gezet achter het trainingskamp in het Spaanse Alicante. Reden is een positief coronageval binnen de ploeg. Om welke renner of staflid het gaat, maakte het team niet bekend.

Jumbo-Visma, waar onder anderen Tom Dumoulin al thuis was gebleven, was pas maandag gearriveerd in Alicante. Gisterochtend stond de eerste training op het programma en werd de ploeg voorgesteld aan de pers. En nu zit de stage er dus al op na een positieve coronatest.

,,Het doemscenario heeft zich voltrokken", reageert performance manager Mathieu Heijboer in een persbericht. ,,Maar het is natuurlijk een scenario waar we rekening mee gehouden hebben.” Daarom had Jumbo-Visma al voorzorgsmaatregelen genomen: de renners trainden en aten in kleine groepjes, waardoor het aantal nauwe contacten met de besmette persoon beperkt gebleven is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De renners en stafleden die naar huis mogen, gaan naar huis of blijven op individuele basis trainen in Spanje. Daarbij krijgen ze wel een minimum aan steun van het team. De besmette persoon en de hoogrisicocontacten zitten in quarantaine.