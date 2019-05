Jumbo-Visma wint Hammer Climb in Stavanger

Van der Poel wint ook short track in Nove Mesto

19:42 Mathieu van der Poel heeft bij de tweede wereldbekerwedstrijd op de mountainbike in Tsjechië de zogeheten short track gewonnen. In Nove Mesto was de Nederlandse alleskunner van Corendon-Circus veel beter dan de rest. De Fransman Maxime Marotte eindigde als tweede, Henrique Avancini uit Brazilië was derde.