Jumbo-Visma zoekt nog een Dumoulin in Limburg

Jumbo-Visma beschikt over de Limburgse wielrenners Tom Dumoulin en Mike Teunissen. Ploegleider en oud-wielerprof Frans Maassen is ook een Limburger. ,,We hebben op dit moment een aantal vaandeldragers in het Limburgse wielrennen, maar dat betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. Er moet continuïteit zijn op het gebied van talentvolle wielrenners", zegt Maassen.