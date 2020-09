Jumbo-Visma zonder uitgesproken kopman naar Tirreno-Adriatico

Voor Mike Teunissen wordt de Tirreno zijn eerste wedstrijd na de herstart van het wielerseizoen na corona. De 28-jarige Limburger stond enige tijd aan de kant met een knieblessure na een val op hoogtestage in Tignes. ,,Ik ben blij dat ik weer kan en mag koersen. Daar heb ik heel lang naar uitgekeken. Ik heb hard gewerkt om weer fit te worden. Voor mij is het belangrijk om weer wedstrijdkilometers te maken. Hopelijk kom ik de week goed door en is de Tirreno een opmaat naar de resterende wedstrijden die nog op het programma staan”, zegt hij.

,,Het ontbreekt ons aan een echte kopman die voor het klassement of de sprints gaat. Elke dag zullen we de race analyseren en kijken we waar onze kansen liggen. Aan de hand van die inschatting maken we een plan per etappe. Daarnaast is deze wedstrijd ook een voorbereiding op het restant van het seizoen. Conditioneel kunnen we weer een stap zetten richting de Giro d’Italia en de klassiekers”, zegt Addy Engels, ploegleider van Jumbo-Visma.