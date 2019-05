Justin feliciteert Niek, en Lotte kan ook fietscrossen

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

In deze tijden denk je niet aan schaatsen natuurlijk. Maar dan betekent niet dat de schaatsers in de zomermaanden stilzitten. Zo laat Carlijn Achtereekte weten. De Lettelse olympisch kampioene op de 3000 meter is met haar ploeg alweer begonnen aan het nieuwe seizoen. Voornamelijk op de fiets en op de skeelers. Go Carlijn!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@carlijnachtereekte) op 12 May 2019 om 6:46 PDT

Het blijven mooie beelden als veldrijders door barre weersomstandigheden hun rondjes moeten afleggen. Annemarie Worst uit Nunspeet deelde nog een foto van een paar maanden geleden in Namen. ‘Love the mud’, schrijft ze nog. Dat kunnen we zien!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@annemarieworstx) op 12 May 2019 om 23:35 PDT

Broederliefde is mooi om te zien. Justin Kimmann was trots op grote broer Niek Kimmann, die afgelopen weekend tot twee keer toe de beste was tijdens de wereldbekerwedstrijden BMX op Papendal. Het leverde Niek naast de eer ook een dikke knuffel van zijn broertje op. Mooi!

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@justinkimmann) op 11 May 2019 om 11:41 PDT

Even lachen. Jumbo Visma, de schaatsploeg van onder andere Jan Smeekens, deelde deze foto. Hein Otterspeer en Smeekens moeten ergens smakelijk om lachen. De volgers mogen een bijschrift verzinnen.... Doe je mee?

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@jumbovisma_ice) op 11 May 2019 om 5:05 PDT

Ergens in de buurt van Mombasa, Kenia. Hardloper Abdi Nageeye ‘loopt’ in het land waar hij zo vaak traint tegen een kamelenboerderij aan. En krijgt en passant wat kamelenmelk te drink. ,,Het lijkt een beetje op geitenmelk", zegt hij. Is dat het geheim van zijn snelheid?

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@abdinageeye) op 11 May 2019 om 9:44 PDT

Het was een teambuildingsactiviteit van schaatsploeg TalentNED, maar het maakte toch wel een beetje indruk. De schaatsers en schaatssters pakten vlak voor het weekend de crossfiets en gingen het parcours in Haaksbergen op. Het leverde Lotte van Beek de complimenten van BMX’er Niek Kimmann op!