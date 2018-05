Justin Kluivert houdt alles open, AS Roma wil 90 miljoen voor Allison

Farfán scoort voor winnend Peru, WK-debutant zwaait uit met remise

8:28 Peru heeft in een laatste oefenduel in eigen land Schotland in Lima met 2-0 verslagen. Panama, in Rusland debuterend op een WK voetbal, nam afscheid van de eigen fans met een 0-0-gelijkspel tegen Noord-Ierland.