Jutta Leerdam: diva, monster en wereldkampioene in één

Hockeyers verslaan Argentinië via shoot-outs

0:06 De Nederlandse hockeyers hebben olympisch kampioen Argentinië verslagen in de Pro League. De ploeg van manager Max Caldas gaf in Buenos Aires twee keer een voorsprong uit handen (2-2), maar zegevierde alsnog via shoot-outs: 3-1. Jeroen Hertzberger, Glenn Schuurman en Jonas de Geus kwamen allemaal tot scoren, keeper Pirmin Blaak hield drie Argentijnen van scoren af.