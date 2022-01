Jutta Leerdam maakt indruk en prolongeert Europese titel op 1000 meter

Kok, die als reserve reed in de plaats van Ireen Wüst, kwam al in de eerste rit in actie en was lang in het bezit van de beste tijd. Daar kwam pas verandering in toen Leerdam daar in de voorlaatste rit 1,2 seconde onder dook. Daria Katsjanova (1.14,94) en Angelina Golikova (1.15,54) kwamen in de laatste rit niet aan de tijd van Leerdam en konden ook niet tippen aan de tijd van Kok.