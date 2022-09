Jutta Leerdam over breuk met Koen Verweij: ‘Moeilijk als in olympisch seizoen ook je relatie niet lekker gaat’

Max Verstappen heeft ‘geen haast’ en rekent in Singapore op ‘een van de beste races van het jaar’

Max Verstappen zegt dit weekeinde bij de Grote Prijs van Singapore nog niet aan de wereldtitel in de Formule 1 te denken. ,,Ik wil gewoon een goed weekend op de baan hebben en het race per race bekijken. We hebben geen haast”, aldus de Nederlander van Red Bull, die zich vorig jaar voor het eerst tot wereldkampioen kroonde.

18:10