Jutta Leerdam staat er na twee afstanden ondanks ongelukje uitstekend voor: ‘Ik zat onder het bloed’

Op de eerste afstand van de gecombineerde Europese kampioenschappen in Hamar stonden Kok en Leerdam tegenover elkaar. Kok bleef haar landgenote nét voor, maar met 37,55 om 37,61 waren de verschillen niet groot, ook niet als je dit verdubbelde voor de 1000 meter. Vanessa Herzog uit Oostenrijk eindigde in een tijd van 38,15 op gepaste afstand als derde, voor Fledderus (38,20).

Volledig scherm Jutta Leerdam. © ANP Leerdam hoefde op haar beste afstand ‘maar’ 0,12 seconde goed te maken om de leiding terug over te nemen en deed uiteindelijk veel meer dan dat. De regerend Europees sprintkampioene ging over tweeënhalve ronde liefst 1,31 seconden harder dan Kok. Kok mocht van de favorieten het spits afbijten en kwam tot een tijd van 1.15,69. Een rit later liet Leerdam zien dat het nog veel sneller kon. Bij de bel lag ze al vier tienden voor op haar landgenote en op de streep was dat gat nog veel groter: 1.14,38. Dat betekende de derde tijd ooit gereden in het Vikingskipet.

,,Ik ben blij met de 1000 meter”, reageerde Leerdam na de eerste dag. ,,Van de 500 meter baal ik een beetje. De opening was goed en dan moet het rondje ook sneller. Misschien houdt me dat ook superscherp voor de 1000 meter. 1.14,38 in Hamar is hartstikke goed.”

,,In verhouding met de rest heb ik een groot gat, maar ik ga niet met de rem erop rijden”, zegt ze. ,,Als ik nog een 1000 meter schaats, wil ik ook niet onderdoen voor mezelf. Ik wil ook voor mezelf goed rijden. Het is ook weer een leermoment. Misschien kan ik uit een bepaalde ontspanning weer andere dingen doen dan als het mes op de keel staat. Dat is ook een mooie training.”

Bloedende vinger

Volledig scherm Jutta Leerdam liep een snee op in de middelvinger van haar rechterhand. © Pro Shots / Erik Pasman

Het viel in Hamar op dat Leerdam flink bloedde uit een vinger. ,,Ik zat helemaal onder het bloed, op een gegeven moment zat het gewoon overal, zelfs in mijn mond. Maar ik moest daar niet aan denken en gewoon gaan", aldus Leerdam. ,,Ik denk dat mijn schaatsen goed scherp zijn en dat ik me sneed aan een ijzer. Morgen wil ik nog beter presteren dan vandaag. In totaal moet je gewoon vier goede afstanden rijden.”

Marrit Fledderus

Fledderus (1.17,41) schaatste de zesde tijd en staat overall vierde na dag 1. Zij gaat morgen normaal gesproken met de Oostenrijkse Vanessa Herzog vechten om de laatste podiumplek. Vanaf 10.45 uur gaat het sprinttoernooi bij de vrouwen weer verder met de tweede 500 meter. De marge die lijstaanvoerder Leerdam dan heeft op Kok is 0,59 seconde.

Volledig scherm Femke Kok. © Pro Shots / Erik Pasman

In het Vikingskipet van Hamar worden dit weekend de Europese titels verdeeld bij zowel de sprinters als de allrounders. Lees hier alles over het programma, de titelverdedigers en de Nederlandse deelnemers.

Uitslag eerste 500 meter

Uitslag eerste 1000 meter

Klassement na twee afstanden

Kalender (elk evenement is aan te klikken voor de resultaten)

(Tussen)standen World Cup-seizoen 2022-2023

