Jutta Leerdam straalt na derde titel NK sprint, Hein Otterspeer (34) oudste winnaar bij de mannen

Jutta Leerdam is voor de derde keer nationaal kampioene op de sprint geworden. De 23-jarige Zuid-Hollandse van Jumbo-Visma won de afsluitende 1000 meter in 1.12,80 en was daarmee opnieuw sneller dan het baanrecord dat ze een dag eerder had gereden. Leerdam won al de eerste 1000 meter en de tweede 500 meter.

Femke Kok eindigde als tweede op het NK sprint. Ze werd ook tweede op de 1000 meter in 1.14,31 en bleef daarmee ploeggenote Marrit Fledderus voor. Die hield met 1.14,56 Isabel Grevelt van de derde plaats.

Leerdam werd eerder in 2019 en 2021 Nederlands kampioen sprint. In de edities van 2020 en 2022 ging ze niet van start. De 23-jarige schaatsster van Jumbo-Visma is ook de regerend wereldkampioene en Europees kampioene sprint. ,,Weer een baanrecord, dus ik moet gewoon blij zijn. Als het erin zit, moet je het gewoon laten zien. De opening was minder snel dan gisteren, maar mijn laatste ronde is gewoon supergoed. Dat is gewoon heel fijn, dat ik gewoon meer inhoud heb gekregen. Dat is lekker. Veel rijden loont dus toch, tot nu toe wel in ieder geval wel", zei Leerdam. ,,Ik ben blij met het hele toernooi. Ik heb vier goede races gereden. Die twee baanrecords zijn niet normaal. Dat had ik niet verwacht toen ik maandag nog kerst aan het vieren was. Dat had ik echt niet verwacht aan de kersttafel", zei Leerdam.

,,Schaatsen is een hartstikke mooie sport, maar ik heb wel een bereik nu om dingen over te brengen. Ik ben in een goede positie om jonge meiden te inspireren en te behoeden voor fouten die ik ook heb gemaakt. Ik ben een open persoon en heb geen dingen waarbij ik moeite heb om erover te praten. Misschien vinden mensen daar iets van, maar ik stel mezelf liever open en durf nu echt mezelf te zijn voor de camera. Ik heb zoveel mooie reacties gehad en dat doet mij heel erg goed. Als ik maar één iemand kan bereiken, dan is dat voor mij al goed", sprak Leerdam, die zich nu kan gaan richten op het EK in Hamar op 6, 7 en 8 januari. ,,Ik wil straks in Hamar ook weer goed rijden en daar doorbouwen naar het WK straks.”

Hein Otterspeer (34) oudste winnaar bij de mannen

Hein Otterspeer is voor de vierde keer Nederlands kampioen sprint geworden. De 34-jarige Zuid-Hollander van Reggeborgh werd in de afsluitende 1000 meter derde in 1.07,71. De zege ging naar Kjeld Nuis in 1.07,39, voor olympisch kampioen Thomas Krol (1.07,64).

Merijn Scheperkamp werd in het klassement tweede na 1.07,96 op de 1000 meter. Kai Verbij werd met 1.08,08 derde in het klassement. Hij hield olympisch kampioenen Nuis en Krol van het podium.

Otterspeer had dinsdag de 1000 meter gewonnen in 1.07,53. Daarmee had hij afstand genomen van zijn concurrenten. Met 34,89 op de tweede 500 meter, de vierde tijd, behield hij zijn voorsprong. In zijn 1000 meter tegen Scheperkamp bleef hij de 22-jarige sprinter van Jumbo-Visma met een een sterkte tweede ronde voor.

Krol, de regerend wereldkampioen en Europees kampioen, greep ondanks zijn toptijd van 1.07,64 naast de podiumplekken en kan daarmee zijn titel op de EK sprint niet verdedigen. Krol raakte ver achterop door een tegenvallende 500 meter in 35,39. De beste drie schaatsers van het NK sprint maken kans op selectie voor het EK. Nuis finishte ondanks zijn winst op de tweede 1000 meter als vijfde, ook nog achter Janno Botman.

Otterspeer veroverde eerder de nationale sprinttitel in 2015, 2019 en 2021. Hij eindigde ook al drie keer als tweede en een keer als derde. De sprinter van Reggeborgh wist nog geen internationale sprinttitel te veroveren.

