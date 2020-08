‘Juve kwam klap door Memphis niet meer te boven’

Luiten verbetert zich in majortoer­nooi San Francisco

7 augustus Joost Luiten heeft zich in de tweede ronde van het US PGA Championship met een score van 68, dat is 2 slagen onder par, omhooggewerkt in het klassement. Hij staat voorlopig bij de beste 40 in het eerste majortoernooi van dit jaar. Luiten noteerde vijf birdies en zette er drie bogeys tegenover op golfbaan Harding Park in San Francisco.