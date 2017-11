Juve legt Douglas Costa definitief vast

Bayern München betaalde twee jaar geleden 30 miljoen aan Sjachtar Donetsk om de snelle aanvaller over te nemen. Na een sterk eerste seizoen in Duitsland kwam Douglas Costa vorig jaar minder aan spelen toe. De Braziliaanse international heeft in dienst van Juventus dit seizoen tien competitiewedstrijden in Italië gespeeld. Hij tekende voor één doelpunt in de Serie A.