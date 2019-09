Juve tegen Bosz niet met Ronaldo, Dybala en Higuain: ‘Missen nog de balans’

,,Zoveel risico nemen is voor ons op dit moment niet verstandig. Daarvoor mist het elftal nog de juiste balans.”



Misschien dat het verloop van de wedstrijd wel toelaat een extra aanvaller in te zetten, vervolgde de coach. Wie eventueel niet speelt liet hij in het midden. Ronaldo, Dybala en Higuaín zijn gezamenlijk goed voor meer dan 1000 doelpunten in officiële wedstrijden.



Sarri zei dat het doel van Juve duidelijk is: de Champions League winnen. De Italiaan noemde echter de Engelse clubs favoriet. ,,Laten we daarom eerst maar eens winnen van Leverkusen. Het is een zeer sterke ploeg, een van de betere uit de Bundesliga.”