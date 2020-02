Juventus bindt Szczesny tot medio 2024

GA Eagles zet vrijwilli­ger buiten de deur na vertrou­wens­breuk

10:58 Go Ahead Eagles heeft per direct afscheid genomen van een vrijwilliger die werkzaam was in de jeugdafdeling van de vereniging. De Deventer profclub verwijt de medewerker, een prominent lid van de Supportersvereniging van GA Eagles (SV GAE), dat hij niet de (volledige) waarheid heeft verteld in de vermeende fraudezaak rond consumptiemunten.