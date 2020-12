Juventus duwt Koeman dieper in de problemen met ruime zege in Camp Nou en groepswinst

Cristiano Ronaldo schoot na dertien minuten raak, nadat hij zelf op een vrij goedkope manier een penalty versierde. In de twintigste minuut maakte de Amerikaanse middenvelder Weston McKennie er met een fraaie volley 0-2 van op aangeven van Juan Cuadrado. Zeven minuten na rust mocht Ronaldo opnieuw aanleggen vanaf elf meter en de Portugees schoot wederom raak. FC Barcelona was aanvallend onmachtig en zag een kwartier voor tijd zelfs de 0-4 van Juventus-captain Leonardo Bonucci nog afgekeurd worden, waarmee een zeer pijnlijke uitslag nog enigszins werd voorkomen. Barcelona won op 28 oktober nog met 0-2 in Turijn, toen Ronaldo niet van de partij was bij Juventus. Vanwege het onderlinge resultaat is Juventus nu dus groepswinnaar. Barcelona had wel een beter doelsaldo dan Juventus: +11 om +10. Barcelona verloor zaterdag ook al met 2-1 bij Cádiz en staat op een zeer teleurstellende negende plaats in La Liga, twaalf punten achter op koploper Atlético Madrid. Het team van Koeman speelt de komende elf dagen nog drie thuiswedstrijden: tegen Levante, Real Sociedad en Valencia.