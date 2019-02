Kabinet weigert portemonnee te trekken voor Formule 1-race Zandvoort

WK afstanden Wüst krabbelt weer op: ‘Ik heb stilaan meer goede dan slechte dagen’

19:13 Ireen Wüst is bij de WK afstanden in Inzell, die donderdag van start gaan, op alle vier racedagen in actie te bewonderen. ,,Ja, ik heb het weer eens ouderwets druk,” glimlacht de vijfvoudig olympisch schaatskampioene in het besneeuwde Zuid-Duitsland.