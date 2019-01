Kai Verbij soeverein naar titelprolongatie op EK sprint

Twee jaar geleden, toen in Heerenveen voor het eerst om de Europese titel werd gesprint, was Verbij ook de beste. In dat seizoen veroverde hij ook de wereldtitel sprint. Groot verschil met die beide titels is dat Verbij destijds geen individuele afstand wist te winnen. Dit weekend in Collalbo won hij beide keren de 500 meter en gisteren ook de 1000 meter.



Kjeld Nuis kwam vanwege zijn diskwalificatie gisteren niet in actie op de afsluitende 1000 meter. Krol kwam in diezelfde race ten val en eindigde in de achterhoede van het klassement. In het eindklassement pakte de Noor Havard Lorentzen zilver en zijn landgenoot Henrik Rukke brons.