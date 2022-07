Kalender Formule 1 voor 2022 | Deze races zijn er nog te gaan, Zandvoort in september

Cristiano Ronaldo maakt eerste minuten onder Erik ten Hag bij Manchester United

Cristiano Ronaldo heeft voor het eerst in bijna drie maanden weer een wedstrijd gespeeld in het shirt van Manchester United. De Portugese superster begon in de basis op Old Trafford tijdens de oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano (1-1) en maakte zo zijn eerste minuten onder trainer Erik ten Hag.

18:52