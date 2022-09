Kalender Formule 1 voor 2022 | Seizoen valt stiekem in een plooi: deze races zijn er nog te gaan

Het Formule 1-seizoen van 2022 barstte op 18 maart los in Bahrein. De campagne die leidt naar de wereldtitel bestaat voor het eerst uit 22 races. B egin oktober zou Max Verstappen zijn titel al kunnen prolongeren , maar de kans dat dat een week later wordt is groter.

• 30 september - 2 oktober Grand Prix van Singapore, op het Marina Bay Street Circuit in Marina Bay, Singapore.

In 2021 niet verreden in verband met corona.

Start race: 14.00 uur

• 7-9 oktober Grand Prix van Japan, op het Suzuka International Racing Course in Suzuka City, Japan.

In 2021 niet verreden in verband met corona.

Start race: 07.00 uur

• 21-23 oktober Grand Prix van Amerika, op het Circuit of The Americas in Austin, Verenigde Staten.

Winnaar 2021: Max Verstappen

Resultaat Lewis Hamilton: 2e

Start race: 21.00 uur

Volledig scherm Max Verstappen ontvangt de beker van Shaquille O'Neil. © EPA

• 28-30 oktober Grand Prix van Mexico, op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico City, Mexico.

Winnaar 2021: Max Verstappen

Resultaat Lewis Hamilton: 2e

Start race: 21.00 uur

• 11-13 november Grand Prix van Brazilië, op het Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo, Brazilië.

Winnaar 2021: Lewis Hamilton

Resultaat Max Verstappen: 2e

Start race: 19.00 uur

• 18-20 november Grand Prix van Abu Dhabi, op het Yas Marina Circuit op Yas Island, Abu Dhabi.

Winnaar 2021: Max Verstappen

Resultaat Lewis Hamilton: 2e

Start race: 14.00 uur

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.